В Литву идут осадки трех видов, однако вскоре погода улучшится

В среду днем погоду в Литве обусловит приближающийся с юга циклон. По всей Литве ожидаются осадки, в основном мокрый снег, дождь, однако на западе местами ожидается и снег.

К вечеру на западе страны прогнозируют туман. Будет от 1 до 6 градусов тепла. Теплее будет на юго-востоке страны.

В четверг ночью будет пасмурно. Ожидаются осадки, в основном снег и мокрый снег. В Жемайтии возможна метель. Температура опустится ниже 0, поэтому ожидается гололед. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В четверг облака рассеются. Местами выпадут небольшие осадки. Будет 0-5 градусов тепла.

В пятницу местами пройдет снег. Будет скользко. Ночью будет 0-5 градусов мороза, днем будет от 2 градусов мороза и 3 градусов тепла.

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