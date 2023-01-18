Жалимас о возмездии: кремлевские силы совершают все возможные международные преступления

Жестокий удар России по жилому дому в Днепре снова вызвал волну международных заявлений о том, что Россия должна ответить за военные преступления в Украине. Министр иностранных дел Германии даже призвала к созданию международного трибунала для привлечения к уголовной ответственности руководителей России. Что даст такой трибунал и насколько реально, что кремлевская шайка окажется в тюрьме, об этом говорили с экс-председателем Конституционного суда Литвы Дайнюсом Жалимасом.

Он сказал LNK, что российские военные в Украине совершают практически все возможные международные преступления.

"Российская агрессия против Украины можно сказать демонстрирует практически все возможные международные преступления, все их виды. Мы видим здесь саму агрессию как таковую – нападение на Украину, бомбардировки, аннексию территорий, оккупацию. Это вооруженное нападение на страну и захват ее территории. Россия также совершает военные преступления – нарушение правил войны. В Днепре мы видим конкретное такое преступление. Можно говорить и о преступлениях против человечности – массовое, систематическое убийство мирных жителей. Можно даже говорить о геноциде – цель уничтожить украинцев как представителей национальной группы", – сказал LNK Жалимас.

Однако, по словам Жалимаса, юрисдикция Международного уголовного суда ограничена. Он не может расследовать основное преступление – агрессию.

"Он может расследовать преступления, совершенные на территории Украины, поскольку его юрисдикция обоснована заявлением Украины, сделанным уже давно – в 2015 г., оно касается всех преступлений против человечности и военных преступлений на территории Украины. И совершенно неважно, кто их совершает, понятно, сюда попадают российские силы. Но нет никакого международного трибунала, который мог бы расследовать и осудить за самое главное преступление – агрессию. Ведь она причина всего. Это корень всех зол", – сказал юрист.

По его словам, за агрессию страны отвечает военное и политическое руководство России и Беларуси.

"Без особого трибунала до них добраться сложно. Конечно, можно пытаться через совершаемые военные преступления, взять те же бомбардировки в Днепре. Но надо много времени потратить на доказательства, что с этим связано высшее руководство России. Что касается виновности руководителей низшего звена, тут думаю, нет никаких сомнений. Но чтобы добраться до высшего руководства, самый простой способ - учреждение трибунала, который будет судить за агрессию", – сказал Жалимас.

Он заверил, что Международный уголовный суд в рамках своей юрисдикции работает.

"И я нисколько не сомневаюсь, что расследование охватит и то, что мы видели в Днепре. Неизбежно Международный уголовный суд будет расследовать это преступление. Думаю, это чувствуется", – сказал он.

Жалимас в интервью на LNK прибавил, что кремлевская пропаганда также сигнализирует о возможном возмездии.

"Они говорят, что есть два пути: или победа, или Гаагский трибунал. Они об этом говорят практически прямо. Над этим можно было бы смеяться, но такое понимание, я думаю, сейчас уже глубоко укоренилось", – сказал юрист.

Delfi напоминает, что после бомбардировок в Днепре 15 января был разрушен жилой дом, на данный момент известно о 44 жертвах.

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