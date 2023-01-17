Апелляционный суд смягчил наказание осужденному бывшему разведчику

Апелляционный суд Литвы сообщает об изменении приговора, вынесенного прошлой осенью Вильнюсским окружным судом, по которому бывший разведчик за злоупотребление служебным положением, хищение чужого имущества в крупном размере, подделку документов и разглашение государственной тайны был окончательно приговорен к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы, а также на пять лет был лишен права работать в разведывательных учреждениях или государственных службах.

Осужденный также должен был возместить бывшему работодателю имущественный ущерб в размере 888 152,12 евро.

Однако в апелляционной жалобе осужденный просил о назначении ему более мягкого наказания, нежели предусмотрено законом.

Получив апелляционную жалобу осужденного, Апелляционный суд Литвы заявил, что суд первой инстанции оценил не все обстоятельства дела, существенные для назначения наказания, вследствие чего назначенное осужденному наказание в виде лишения свободы было несоразмерным, несправедливым и чрезмерно суровым.

Судебная коллегия Апелляционного суда согласилась с оценкой, данной судом первой инстанции относительно опасности преступлений, совершенных осужденным, но обратила внимание на то, что при назначении наказания нельзя руководствоваться одной лишь опасностью преступного деяния, совершенного осужденным, и возникшими последствиями, так как таким образом отрицается принцип индивидуализации наказания.

По оценке Апелляционной суда, суд первой инстанции обоснованно назначил осужденному предусмотренное в законе наказание в виде лишения свободы, а не более мягкое наказание, однако при назначении конкретного срока лишения свободы суд не оценил положительные личные качества осужденного, его инициативу и стремление возместить причиненный ущерб.

Приняв во внимание обстоятельства, положительно характеризующие осужденного, Апелляционный суд вынес В. К. более мягкий окончательный приговор в виде лишения свободы – но ниже среднего, чем предусмотрено санкциями, и назначил окончательное совокупное наказание – 2 года 8 месяцев лишения свободы.

Остальная часть приговора, вынесенная Вильнюсским окружным судом 5 сентября 2022 года, оставлена ​​без изменений.

Данное решение Апелляционного суда Литвы по этому делу вступает в силу в день его вынесения, однако в течение трех месяцев может быть обжаловано в Верховный суд Литвы.

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