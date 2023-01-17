Советник президента Литвы: отношения с Китаем могут быть нормализованы

Если Китай услышит посыл Литвы о том, что Литва готова к сотрудничеству, отношения между Вильнюсом и Пекином могут быть нормализованы, считает советник президента Гитаны Науседы Аста Скайсгирите.

"Даже в разгар конфликта (после того как Китай применил меры давления из-за создания в Вильнюсе в конце 2021 года представительства Тайваня – ELTA) Литва утверждала, что не хочет разрывать дипломатические отношения, не хочет высылать посла, и что она хочет продолжать сотрудничество, приемлемое для обеих сторон. Если Китай услышит этот наш посыл, я думаю, отношения могут быть нормализованы", - во вторник радиостанции Žinių radijas сказала главный советник президента Гитанаса Науседы по вопросам внешней политики.

По ее словам, Европейский союз (ЕС) и союзники Литвы стремятся поддерживать дружеские отношения и не "ссориться" со второй по величине экономикой мира.

"Если мы посмотрим на других наших союзников, страны ЕС, не кажется, что есть желание ссориться с Китаем, не торговать. Если брать юридический, более общий, европейский контекст, то прилагаются усилия для поддержания этих минимальных торговых отношений", - сказала А. Скайсгирите, признав, что отношения с Пекином следует оценивать с осторожностью.

"Появляется все больше предупреждений о возможном недружественном отношении, которое испытала Литва, о том экономическом давлении. Тут, наверное, должна быть определенная осмотрительность", - сказала советник президента.

"Давление не исчезло, но бизнес успешно переориентировался"

По словам А. Скайсгирите, спустя год после конфликта между Вильнюсом и Пекином экономическое давление Китая "не исчезло", а рассмотрение дела, поднятого во Всемирной торговой организации, займет еще некоторое время.

"Видимо, в течение года ясности станет больше", - сказала советник Г. Науседы.

Однако представительница Президентуры отметила, что "произошла переориентация" литовского бизнеса – компании смогли адаптироваться к применяемым торговым ограничениям, диверсифицировать свою деятельность и найти новые рынки сбыта.

"Очень хорошо, что нам удалось заменить китайскую продукцию, наш бизнес успешно адаптировался, успешно ищет новые рынки в регионе Юго-Восточной Азии. Мы можем только приветствовать тот факт, что предприниматели достаточно зрелые, чтобы в течение года завершить этот разворот", - сказала А. Скайсгирите.

"Бизнес смог переориентироваться, и это главный посыл", - подчеркнула член команды Г. Науседы.

А. Скайсгирите также выразила надежду, что китайские инвестиции, "которые остановились и не могли прийти", будут заменены инвестициями Тайваня, а еще лучше – инвестициями западных союзников.

В конце 2021 г. Китай применил к Литве жесткие дипломатические и экономические меры, когда в Вильнюсе было разрешено работать представительству Тайваня, которое было названо в честь острова, а не его столицы Тайбэя.

Из-за не устраивающего его названия представительства Китай прекратил импорт литовских товаров, предупредил иностранные компании о прекращении сотрудничества в случае использования ими деталей литовского происхождения, а Еврокомиссия по поводу этих действий Пекина обратилась во Всемирную торговую организацию.

Кроме того, МИД Китая официально изменил уровень дипломатических отношений с Литвой – с посла на поверенного в делах.

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