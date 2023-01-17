Гражулис снят с выборов в муниципальные советы, он также не сможет бороться за пост мэра

ELTA ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Dainius Labutis

Председатель Союза "Народ и справедливость" Пятрас Гражулис снят с выборов в муниципальные советы, которые пройдут в марте. Во вторник такое решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Кандидат в столичный совет не внес избирательный залог. По этой причине П. Гражулис больше не сможет бороться за место в Вильнюсском городском муниципальном совете.

"По поводу избирательного залога хочу сказать, что (...) Пятрас Гражулис – он выдвигается и на должность мэра города Вильнюса, и в совет. Как я уже упоминала, кандидаты, которые выдвигаются в члены совета и занимают несовместимые должности, должны внести двойной залог – 1598 евро дважды. У нас нет такого залога, внесенного Пятрасом Гражулисом", – заявила представитель ЦИК Реда Данишкевичюте на заседании комиссии во вторник. Статьи по теме: Пятрас Гражулис стал кандидатом на пост мэра Вильнюса Кроме того, политик не представил ЦИК и свою биографию, поэтому П. Гражулис лишился возможности баллотироваться на пост мэра столицы. Политик же заявил, что представленные им заявительные документы были в порядке. Еще до начала заседания П. Гражулис ворвался в зал заседаний ЦИК и возмущался тем, что комиссия будет рассматривать возможность его отстранения от выборов. Политик обвинил ЦИК в непрозрачности, назвав "путинским институтом". Он заверил журналистов, что внес избирательный залог. Однако на вопрос, представил ли он свою биографию в Центральную избирательную комиссию, депутат с трудом сдерживал свои эмоции. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!