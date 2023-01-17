Глава Минобороны: присутствие Великобритании в Балтийском регионе очень важно

Во вторник, 17 января, министр обороны Арвидас Анушаускас встретился с посетившим Литву министром вооруженных сил Великобритании Джеймсом Хиппи. Участники встречи обсудили вклад Великобритании в обеспечение региональной безопасности и координированную поддержку европейских стран Украине. По словам А. Анушаускаса, Великобритания является одним из важнейших союзников Литвы, говорится в сообщении Министерства обороны.

"Мы благодарны нашим стратегическим союзникам, британцам, за их весомый вклад в оборону и безопасность Литвы. Присутствие Великобритании в Балтийском регионе имеет сильный элемент сдерживания, который необходимо продолжать усиливать", - сказал министр А. Анушаускас.

Литва и Великобритания тесно сотрудничают как в двустороннем, так и в многосторонних форматах – НАТО, Северных стран. Одним из них является возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы (англ. Joint Expeditionary Force, JEF), в которые свои силы направляют десять европейских стран, включая Литву.

В прошлом году, когда ситуация с безопасностью в регионе изменилась, Великобритания направила в Литву группу своих солдат разведки и наблюдения, а на авиабазу Военно-воздушных сил Литвы в Шауляе – вертолеты CH-47 и AH-64.

Кроме того, реагируя на ситуацию в Украине, в мае прошлого года Великобритания дислоцировала Постоянный штаб объединенных сил (англ. The Standing Joint Force HQ, SJFHQ) в странах Балтии. В течение месяца командование проводило учения, в ходе которых проверялись и укреплялись каналы связи, чтобы оперативно и слаженно реагировать на возникающие угрозы и гибридные действия в регионе Балтийского моря.

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