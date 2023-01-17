В Литве стартует акция "Велосипед для Украины"

На этой неделе в Литве стартует акция "Велосипед для Украины", пишет madeinvilnius.lt.

Министерство транспорта и коммуникаций вместе с украинской неправительственной организацией Forza призывают бизнес и жителей пожертвовать велосипеды жителям Украины.

"Поскольку Россия уничтожила и испортила большую часть инфраструктуры в Украине, велосипед остается одним из самых эффективных транспортных средств, которое не требует никаких энергетических ресурсов", – сказано в сообщении.

Акция будет проходить до 11 марта.

Доставку велосипедов в Украину организуют в конце марта. Этим займется министерство и украинские неправительственные организации.

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