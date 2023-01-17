Президентская служба прокомментировала слова из гимна Литовской ССР в поздравлении Науседы

Старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите сказлаа, что в воскресенье во время визита в Клайпеду глава страны случайно произнес цитату из гимна Литовской ССР. По ее словам, слова президента имели совершенно иной смысл, поскольку были связаны с праздником по случаю 100-летия присоединения Клайпедского края к Литве.

"Я не думаю, что президент именно это хотел сказать, ведь контекст был иным. А то, чтобы еще сто лет Клайпеда – и наверное больше ста лет, во веки вечные – была с Литвой, этого все хотят, не так ли?", – сказала во вторник Скайсгирите в интервью Žinių radijаs.

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По ее мнению, пожелание "жить в веках и быть счастливой" достаточно универсальное и не должно "присутствовать только в советских гимнах".

"Поздравить и пожелать счастья, наверное, это универсальное поздравление. Услышать здесь слова гимна, тогда, когда их не цитировали – для этого нужно особое рвение. Кстати, эти слова еще надо помнить", – заметила она.

"Это пожелание счастья. Почему оно должно быть только в советских гимнах?", – вопрошала Скайсгирите.

Delfi напоминает, воскресенье президент Литвы посетил Клайпеду и принял участие в мероприятиях, посвященных 100-летию присоединения Клайпедского края. Выступая на мероприятии, президент пожелал Литве "жить в веках и быть счастливой". Эти слова - строчка из гимна Литовской ССР.

"Я надеюсь, что мы еще лучше используем потенциал Клайпеды. Я знаю, как много планов, связанных с Клайпедой – планов зарубежных инвесторов и наших планов. Так, как говорится, живи в веках и будь счастливой вся Литва вместе с Клайпедским краем", – сказал журналистам Науседа.

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