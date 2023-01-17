Вооруженное ограбление в Шяуляе: задержаны подозреваемые

16 января в Шяуляе было совершено вооруженное ограбление. Сообщается, что задержаны двое подозреваемых.

По предварительным данным, в 20.10 ч., в Шяуляе, на ул. Тильжес, в ломбард зашли двое мужчин, которые, угрожая работнице (2003 г.р.) оружием, похитили 4800 евро, золотые украшения и мобильные телефоны.

В 20.50 ч. того же дня в Шяуляе, на ул. Витауто, был остановлен автомобиль VW Passat, которым управлял мужчина (1999 г,р.), в машине был также пассажир (1993 г.р.).

В автомобили обнаружили и изъяли револьвер и похищенные в ломбарде вещи. Подозреваемые задержаны.

Материальный ущерб устанавливается. Ведется расследование.

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