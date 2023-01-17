Прогноз синоптиков неутешительный: с каждым днем будет все неприятнее

Во вторник днем погода будет мрачной. Прояснения возможны лишь местами на западе, в других районах будет облачно. В большинстве районов прогнозируют осадки.

В первой половине дня больше осадков будет на севере страны, будет идти мокрый снег, который постепенно сменит дождь. После обеда на юго-восток придет новая зона осадков, там ожидаются дожди, осадки будут достаточно обильными. Ожидается сильный ветер. По-прежнему будет выше нуля - 2–5 градусов тепла.

В среду ночью осадки, в основном дождь и мокрый снег, снова ожидаются на большей части территории Литвы. В начале ночи дожди будут идти на востоке страны, а к утру начнутся и на юге. Ветер немного успокоится, местами прогнозируют туман. В некоторых районах прогнозируют гололед. Будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В среду днем будет очень сыро. Погода будет облачной. Ожидается дождь и мокрый снег. Больше мокрого снега выпаде на западе. Будет дуть восточный, северо-восточный ветер. Будет 0–5 градусов тепла.

В четверг ночью по-прежнему будет сыро, а днем количество осадков уменьшится, температура будет такой же, как накануне.

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