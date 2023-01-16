В Клайпеде президент поздравил Литву строкой из советского гимна

В воскресенье президент Литвы посетил Клайпеду и принял участие в мероприятиях, посвященных 100-летию присоединения Клайпедского края. Выступая на мероприятии, президент пожелал Литве "жить в веках и быть счастливой". Эти слова - строчка из гимна Литовской ССР.

В воскресенье президент принял участие в церемонии почтения памяти погибших во время восстания в Клайпеде в 1923 году.

"Я надеюсь, что мы еще лучше используем потенциал Клайпеды. Я знаю, как много планов, связанных с Клайпедой – планов зарубежных инвесторов и наших планов. Так, как говорится, живи в веках и будь счастливой вся Литва вместе с Клайпедским краем", – сказал журналистам Науседа.

Это высказывание можно найти и в видео, которым поделился сайт президентской службы. "Живи в веках и будь счастливой" - это строка из гимна Литовской ССР, слова к которому написал Антанас Венцлова.

Вся строфа звучит так:

В славном Советском Союзе

Среди равных равная и свободная

Живи в веках и будь счастливой,

Дорогая Советская Литва!

Внимание на эту строчку в поздравлении президента обратил профессор Вильнюсского университета Паулюс Вайдотас Субачюс.

"Были ли те, кто слышал все поздравление, прозвучавшее в полдень в Клайпеде? Ar Действительно ли в нем прозвучала строка Венцловы: "живи в веках и будь счастливой", или это лишь послышалось?", – писал он в фейсбыке.

Delfi обратился за комментарием к представителям президента. Когда комментарий появится, информация будет дополнена.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!