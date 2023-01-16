МВД: в 2022 году средняя заработная плата сотрудников полиции увеличилась на 13%

Министерство внутренних дел (МВД) сообщает, что в 2022 г. средняя заработная плата сотрудников, работающих в системе полиции, "на руки" увеличилась на 13 проц. На этот год государство увеличило финансирование, выделяемое на заработную плату сотрудников всех уставных органов – средства на заработную плату увеличились на 10,6 проц. и составляют 461,75 млн. евро.

По утверждению МВД, большее финансирование в 2022 г., выделенное на зарплаты и обеспечение, привело не только к увеличению доходов сотрудников, но и к улучшению условий труда.

"Средства, выделяемые государством на уставные службы внутренних дел, стабильно растут. Никогда еще не было столько внимания к благосостоянию, условиям труда и обеспечению сотрудников. Большинство актуальных проблемных вопросов, поднятых представителями профсоюзов сотрудников, решены. Мы и впредь будем прилагать все усилия, поддерживая постоянный диалог с профсоюзами", - в сообщении цитируется министр Агне Билотайте.

Обещают улучшить условия работы сотрудников

Вместе с руководителями уставных учреждений и профсоюзами сотрудников А. Билотайте обещает найти решения и по социальным гарантиям. По словам главы МВД, в прошлом году для сотрудников были повышены максимальные размеры квартирных средств – такие средства получают сотрудники, не имеющие собственного жилья. В зависимости от местности максимальная сумма квартирных средств может достигать 616 евро. По последним данным, квартирные получают до 400 сотрудников. Однако есть случаи, когда сотрудники злоупотребляют этой гарантией, поэтому МВД будет стремиться более четко регламентировать и подготовить единый порядок получения квартирных средств.

Представители профсоюзов призывают министерство совершенствовать систему реабилитации сотрудников, обеспечив ее качество и доступность реабилитационных услуг. По данным Министерства внутренних дел, после завершения работ по реконструкции Тракайского филиала в этом году будет возможность использовать 100 реабилитационных коек и оказывать реабилитационные услуги до 2 500 сотрудников в год.

В то же время, что касается вопроса государственных пенсий сотрудников, то в министерстве уверяют, что уже внедряют соответствующие изменения.

"В настоящее время пересматриваются условия назначения и исчисления государственных пенсий сотрудников, с целью сделать эту социальную гарантию более соответствующей своему назначению и больше ценить выслугу лет при исчислении размера государственной пенсии", - говорится в сообщении МВД.

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