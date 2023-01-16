В понедельник по всей Литве нельзя было пройти техосмотр и зарегистрироваться в системе

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Parodė, kaip sumažino dūmingumą BMW, kuris vos įveikė techninę apžiūrą Foto: Lukas Bartkus

В понедельник никому не удалось пройти техосмотр. Компания Tuvlita сообщила, что в понедельник по техническим причинам не работают станции техосмотра по всей Литве.