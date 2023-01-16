Департамент статистики: население Литвы растет

По данным Государственного агентства на первый день года в Литве проживало 2 млн. 860 тыс. постоянных жителей – на 54 тыс. больше, чем год назад. Утверждается, что на изменение численности постоянных жителей в 2022 г. повлияло положительного сальдо международной миграции – иммигрировало на 72,4 тыс. больше людей, чем эмигрировало, и отрицательное естественное изменение жителей – умерло на 18,4 тыс. людей больше, чем появилось на свет.

Меньше детей родилось, меньше людей умерло

В 2022 году на свет появилось 21,9 тыс. младенцев, это 1,4 тыс. (6 проц.) меньше, чем в 2021 г., на 1 тыс. жителей пришлось 7,7 родившегося (в 2021 г. – 8,3). Скончалось 40,3 тыс. человек, это на 7,4 тыс. (15,5 проц.) меньше, чем в 2021 году. Количество умерших на 1 тыс. жителей снизилось с 17 (в 2021 г.) до 14,2 (в 2022 г.).

Три четверти иностранных граждан, иммигрировавших в Литву, – граждане Украины

В прошлом году в Литву иммигрировали 95,4 тыс. человек – на 50,5 тыс. или в 2,1 раза больше, чем в 2021 г. Численность иммигрантов на 1 тыс. жителей увеличилась с 16 (в 2021 г.) до 33,7 (в 2022 г.). Больше всего – 62 тыс. жителей (65 проц. всех иммигрантов) иммигрировало в Литву из Украины, 9,9 тыс. (10,4 проц.) – из Беларуси, 5,8 тыс. (6,1 проц.) – из Соединенного Королевства, 3,2 тыс. (3,3 проц.) – из России.

Также в Литву вернулись 14,4 тыс. (15 проц. всех иммигрантов) граждан Литвы, это на 9,3 тыс. (39,2 проц.) меньше, чем в 2021 г. Больше всего из них – из Соединенного Королевства (5,7 тыс. или 39,6 проц.), Норвегии (1,5 тыс. или 10,4 проц.) и Германии (1,4 тыс. или 9,7 проц.). Число граждан Литовской Республики, иммигрировавших из Соединенного Королевства, по сравнению с 2021 г., сократилось в 2,1 раза, из Норвегии и Германии – по 1,4 раза.

Больше всего жителей эмигрировало в Украину

В 2022 г. из Литвы эмигрировало 23 тыс. постоянных жителей страны, это на 2,2 тыс. (8,7 проц.) меньше, чем в 2021 г. Количество эмигрантов на 1 тыс. жителей сократилось с 9 (в 2021 г.) до 8,1 (в 2022 г.).

В прошлом году больше всего эмигрантов уехало в Украину (4,7 тыс. или 20,4 проц.), Соединенное Королевство (2,8 тыс. или 12,2 проц.), Беларусь (2,7 тыс. или 11,7 проц.).

По сравнению с 2021 годом количество граждан Литовской Республики, эмигрировавших в Соединенное Королевство, уменьшилось на 3,2 тыс. (2,1 раза), в Германию – 0,8 тыс. (33,3 проц.), Норвегию – 0,6 тыс. (23,5 проц.).

Из-за большого количества военных беженцев из Украины в 2022 году сальдо международной миграции (разница между численностью иммигрировавших и эмигрировавших лиц) составила 72,4 тыс. жителей (в Литву иммигрировало 95,4 тыс. человек, эмигрировало – 23 тыс.).

В 2022 г. в страну вернулось на 1,7 тыс. граждан Литвы больше, чем из нее эмигрировало (в 2021 г. – 4,9 тыс.). В прошлом году на 70,7 тыс. больше иностранцев иммигрировало, нежели эмигрировало (в 2021 г. – 14,8 тыс.).

Меньше браков и меньше разводов

В прошлом году было зарегистрировано 15,6 тыс. браков и 7,1 тыс. разводов. Количество браков, по сравнению с 2021 г., сократилось на 1,2 тыс. (7,1 проц.), разводов – 0,7 тыс. (9 проц.). На 100 браков пришлось 45,5 разводов, в 2021 г. – 46,6.

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