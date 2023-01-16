Коронавирус в Литве: зафиксированы 23 случая, скончался один человек

За прошлые сутки в Литве выявлено 23 случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 6 человек, скончался один человек в возрасте 50-59 лет, сообщил Департамент статистики.

Сейчас болеют 6 244 человека. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 521 человек.

За сутки госпитализирован 1 пациент, в больницах заняты 94 койки для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 8 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 292 586 случаев.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 144,8 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 228.

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