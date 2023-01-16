Литовцы платят самые высокие проценты в еврозоне: первыми перешагнули 4%

В последнее время в Литве процентная ставка по ипотеке самая высокая в еврозоне, несмотря на то, что базовая ставка растет для всех одинаково. Центробанк Литвы отчасти объясняет это конкуренцией. Литовская ассоциация банков обращает внимание на разные практики регулирования в разных странах.

"Сейчас ставки на новые ипотечные кредиты самые большие за всю историю и составляют больше 4%. Я думаю, это не предел", – сказал экономист Александр Изгородин.

Центробанк в январе сообщил, что обратился к участникам финансового рынка, предоставляющим ипотечные и потребительские кредиты, побудил их подготовиться. Он информировал о возможности более гибкого подхода к сложностям клиентов при возвращении кредитов.

Такие действия ЦБ предпринял из-за повышения межбанковской процентной ставки Euribor, роста расходов на проживание, в связи с чем в будущем больше клиентов смогут столкнуться с трудностями при выплате кредитов

Статистика Банка ЕС показывает, что в ноябре 2022 года годовой Euribor и банковская маржа в Литве самые высокие в еврозоне.

Литовская ассоциация банков (ЛАБ) объясняет это и повышением Euribor, поскольку в Литве доминируют кредиты с переменной ставкой, при котором повышение Euribor быстро отражается в статистике.

Представитель ЛАБ Валерия Кигуолене подчеркнула, что члены ассоциации самостоятельно принимают решения в связи с ценовой политикой, ассоциация эти решения не комментирует.

Delfi уже сообщал о подсчетах некоторых банков, на сколько подорожают кредиты для тех, у кого они есть и кто хочет взять. Скажем, ипотечный кредит в 100 000 евро (если брать на 30 лет, а средняя маржа составляет 2,20%), то при повышении Euribor до 2,7%, означает подорожание кредита на 1800 евро в год, а при повышении на 3% – на 2000 евро в год.

Представитель ЦБ Литвы Довидас Подерис напомнил, что в стране 90% кредитов - с переменной ставкой, состоящей из маржи и переменной части процентной ставки. Эта переменная норма обычно связана с Euribor, поэтому повышение Euribor приводит к подорожанию кредитов.

"Правда, из-за разницы в ценовой политике ипотеки, например, фиксации процентов на более длительный срок, чем принято в Литве, из-за особенностей конкуренции, в разных странах еврозоны процентная ставка росла по-разному", – сказал эксперт.

Однако Литва первая и единственная в ноябре достигла рубежа процентной ставки выше 4%, недалеко от Литвы находятся Латвия и Эстония.

Экономист Изгородин видит три причины этого. "Первое - конкурентное окружение, в Литве на рынке доминируют крупные банки. В литовской системе не хватает конкуренции, я думаю, это основная причина, по которой литовский рынок так чувствительно отреагировал на повышение процентной ставки, ведь ставку повышают в большинстве стран ЕС, а в Литве проценты растут очень быстро. И кредиты для бизнеса быстро дорожают, они сейчас практически самые высокие за всю историю", – сказал собеседник.

Другая причина - отношение банка к рынку недвижимости. "Возможно, банки видели в Литве быстрый рост рынка недвижимости, видели рост покупательной способности жителей и чувствовали некоторое беспокойство в связи с перегревом рынка недвижимости. Я думаю, это побудило банки быстрее повышать ставку, чтобы Литва избежала перегрева, чтобы не пострадали ни банки, ни люди, которые берут кредиты", – сказал Изгородин.

Третий аспект - банки, возможно, предчувствуют рецессию в Литве, в еврозоне. "И банки поднимают "ручник", снижают аппетит на рынке, один из таких аспектов - повышение процентной ставки. Я думаю, виной тому эти три причины. Если бы была больше конкуренция среди банков, то однозначно, процентная ставка так не выросла бы", – считает экономист.

Подерис считает, что в долгосрочной перспективе размер процентной ставки обусловлен и другими факторами, включая, но не ограничиваясь ценой финансирования и капитала, от которой зависят кредиты самих банков и оценкой риска получателей кредитов.

Изгородин сказал, что хороших новостей для тех, у кого есть кредиты, в этом году нет.

"Я думаю, те люди, кто выплачивает ипотеку с переменной ставкой или намерены брать ипотечный кредит, должны готовиться к тому, что процентная ставка на новые кредиты с конца весны составит 4,5%, а к концу лета - 5%", – сказал собеседник.

По его словам Банк ЕС намерен продолжать повышать базовую процентную ставку, даже если начнется рецессия, ставку в еврозоне не снизят.

"Это еще не конец, инфляция в еврозоне замедляется, но замедляется с высокой точки, если я хорошо помню Банк ЕС прогнозирует 3% инфляцию. Этого мало для снижения процентов. Они снизятся в конце года, если мы увидим серьезный кризис в еврозоне, но, думаю, что первые 9 месяцев этого года еще будут периодом повышения процентов и стабильности, процентная ставка снизится лишь в конце года", – сказал Изгородин.

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