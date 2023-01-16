Начато досудебное расследование по факту взрыва газопровода в Литве

Сотрудники Главного комиссариата полиции Паневежского уезда совместно с сотрудниками Центра криминальных расследований полиции осмотрели место взрыва газопровода в Пасвальском районе Литвы, собрали вещественные доказательства и начали досудебное расследование, сообщает заведующая подотделом коммуникаций Главного комиссариата полиции Паневежского уезда Одета Юкнюте.

"Начато досудебное расследование преступного деяния в соответствии с 1 частью 278 статьи Уголовного кодекса Литовской Республики. Тот, кто ненадлежащим образом выполнил техническое обслуживание или ремонт /.../ газопровода, нефтепровода, линий электропередач или связи, если в результате этого был причинен крупный имущественный ущерб, наказывается арестом или лишением свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.

ELTA напоминает, что в пятницу вечером на газопроводе "Amber Grid" недалеко от Пасвалиса произошла авария. Сообщается, что взрыв произошел вдали от жилых домов. Пожар был потушен оперативно прибывшими на место пожарными.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!