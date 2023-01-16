Спикер парламента Литвы: обо мне распространяют ложь

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что о ней в социальных сетях распространяют ложную информацию, будто она играла в сборной России по шахматам.

"Я почти не реагирую на теории заговора и клевету, связанную с моей семьей, со мной и моим детством, но сегодня я увидела, что не первый день в социальных сетях активно распространяют абсолютную глупость, поэтому решила напомнить несколько фактов. На основе фотографии из старой российской газеты делают выводы, будто я играла за российскую сборную (по шахматам) и намеревалась играть дальше. Это ложь. Единственная страна, которую я представляла – Литва", – писала 15 января Чмилите-Нильсен.

Она прибавила, что дебютировала в литовской сборной в 9 лет (1992 год), а создатели клеветы, по ее словам, не понимают, в чем разница между игрой в клубах и в сборных.

"Да, я играла в петербургском клубе. Играла и в десятках немецких, шведских, датских, исландских, испанских, черногорских, турецких, латвийских, британских и греческих клубов. Я верю, что создатели теорий заговоров прекрасно понимают, что значит, когда футболисты или баскетболисты играют в каком-то клубе, и чем это отличается от игры в сборной. Но с шахматами им, видимо, сложнее. Или нет. Просто надо "найти" какую-то зацепку", – сказала политик.

Она напомнила, что в 1993 г., выступая за Литву, стала чемпионкой Европы среди девочек, в 1995 г. – чемпионкой мира среди девочек. В 1996 г., в 13 лет, завоевала право играть во взрослой сборной и участвовала в первой олимпиаде за Литву.

"Потом было еще 6 олимпиад за имя Литвы. В 2006 г. в Екатеринбурге я завоевала бронзовую медаль на ЧМ среди женщин. В 2011 г. в Сакартвело завоевала золотую медаль на ЧЕ среди женщин", – напомнила спикер.

"Каждая личная победа была особой, но все они были за Литву и от этого еще ярче. Это знает каждый спортсмен-профессионал", – подчеркнула она.

"Я с первых состязаний еще в детстве поняла, какая ответственность и честь - играть за Литву", – писала Чмилите-Нильсен.

"Еще один интересный факт - клевету обо мне распространяют те, кто больше всего недоволен поддержкой Украины. Я думаю, надо определиться – я плохая, потому что всеми силами помогаю Украине или потому что до войны, когда не была политиком, играла в Петербурге?" – вопрошает спикер в фейсбуке.

Она приложила к своему тексту фото 1995 г, когда стала чемпионкой мира среди девочек.

"А рядом со мной – тогдашний чемпион мира A.Карпов, который позже стал депутатом Думы и сторонником Кремля. Вот можно новую теорию заговора раздувать", – писала спикер.

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