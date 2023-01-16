Прогноз синоптиков: в Литву возвращается зимняя погода

На той неделе погода станет больше похожа на зимнюю, сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.

В понедельник в Литву придет более сухая погода. Днем будет облачно с прояснениями. Вероятность осадков невелика, только на северо-западе может пройти небольшой дождь. Днем будет 2–6 градусов тепла.

Во вторник погода снова испортится. Ночью придет атмосферный фронт с дождем и мокрым снегом, к утру осадки охватят всю страну. Днем также осадки прогнозируют в большинстве районов, будет идти мокрый снег и дождь. Ночью на севере страны будет 0–3 градуса мороза, поэтому там прогнозируют гололед. На юге страны будет 1–2 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 1–6 градусов тепла, теплее будет на юго-западе.

В среду ночью удаляющийся атмосферный фронт еще покажет себя осадками на востоке страны - будет идти мокрый снег и снег. Во второй половине ночи давление начнет повышаться, воздух станет суше, появятся небольшие прояснения. Поэтому в стране слегка подморозит, возможен гололед.

В среду днем придет новый циклон, в большинстве районов будет идти мокрый снег и снег. Будет дуть сильный восточный или северо-восточный ветер. Днем будет 0–4 градуса тепла.

В четверг Литва останется в зоне действия циклона. Ночью во многих районах ожидаются интенсивные осадки, в основном снег и мокрый снег. Температура будет около 0. Днем местами возможен мокрый снег или дождь. Температура составит 0–4 градуса тепла.

В пятницу погоду в Литве обусловит зона высокого давления. И ночью и днем особых осадков не ожидается. Ночью будет 0–5 градусов мороза, днем будет около 0. Во многих районах прогнозируют гололед.

В выходные в нашем регионе установится зона более высокого давления, погода будет спокойной, без особых осадков. По ночам ожидается мороз 2–7 градусов, днем также будет чуть ниже нуля.

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