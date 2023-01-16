Новейший президентский опрос: поддержка двоих кандидатов сравнялась

Новейший президентский опрос, который по заказу Delfi 15-24 декабря 2022 года провела компания Spinter tyrimai, показал, что в рейтинге по-прежнему лидирует президент Гитанас Науседа, а результаты адвоката Игнаса Вегеле и премьер-министра Ингриды Шимоните сравнялись. Политологи сказали Delfi, что это можно было прогнозировать.

Лидером рейтинга остается Науседа - в ноябре за него намеревались голосовать 17,4% респондентов, а в декабре – 17,7%. Адвокат Вегеле занимает вторую позицию - в ноябре и декабре за него голосовали бы 10,4% респондентов. Шимоните находится на третьем месте - в ноябре 11,7%, в декабре – 10,3%.

Далее идет лидер социал-демократов Литвы Вилия Блинкявичюте – в ноябре за нее планировали голосовать 4%, в декабре – 5,8% респондентов.

На пятом месте – председатель Демократического союза "Во имя Литвы", экс-премьер Саулюс Сквернялис. В ноябре за него планировали голосовать 5%, а в декабре – 5,3% участников опроса.

Далее идет спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен - соответственно 2,6% и 4,1%.

За общественного деятеля Андрюса Тапинаса в ноябре голосовали бы 3,4%, в декабре – 3,7% респондентов.

Далее идем министр обороны Арвидас Анушаускас – и в ноябре и в декабре за него голосовали бы 3,1% участников опроса.

Депутата, представителя "Свободы и справедливости" Ремигиюса Жемайтайтиса в ноябре на посту президента хотели видеть 2%, а в декабре – 2,9% респондентов.

На последнем месте - экс-министр транспорта Рокас Масюлис - соответственно 1,2% и 2,4% голосов.

За другого кандидата голосовали бы 5,9% респондентов (в ноябре 12,7%). В декабре 13,4% участников опроса не планировали голосовать, еще 15% не знали, за кого голосовать.

В верхней таблице видно, как симпатии к кандидатам менялись с сентября по декабрь 2022 года.

В таблицу не попали Рамунас Карбаускис, за которого только в сентябре голосовали бы 2,6% участников опроса, а в другие месяцы рейтинг был ниже 2% и Масюлис, поскольку только в декабре его рейтинг превысил 2%.

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