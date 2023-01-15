На горе Гедиминаса снова формируются оползни

В Вильнюсе на горе Гедиминаса снова возможны оползни – осадки, тепловые рекорды, морозы - все это вредит горе, в которой сохраняется влага. Больше всего беспокойства вызывает юго-восточный склон горы. Представитель музея рассказал, что ничего сделать нельзя, поскольку проект по привидению горы в порядок "застрял" в судах.

Погода в Литве постоянно меняется – фиксируют рекордное тепло, а потом похолодание. Такая погода вредит горе Гедиминаса, сообщает LNK.

"Погода сейчас переменчивая, что-то прогнозировать сложно. В декабре было много осадков, было много снега. Но он быстро растаял, влага впиталась в гору. Согласно подсчетам, речь идет около 80 см воды в склонах. Но у нас есть хорошая новость, на глубине земля промерзла, а это немного защищает от осадков. Надеемся, что обойдется без оползней", – сказал заместитель директора Национального музея Вайдас Петрокас.

Он напомнил, что в прошлом году были два оползня.

"Параллельно мы закрепили и склоны, положили сетку. Мы очень надеемся, что эти временные укрепления выстоят. Пока особых деформацией нет. Но бывает, когда нас система предупреждает, тогда мы превентивно натягиваем сеть. Но в пролом году, например, было так много осадков, что система не успела отреагировать", – рассказал Петрокас.

Он сказал LNK, что на горе установлено 230 датчиков, реагирующих на деформацию.

"У нас есть геолог, который каждый понедельник и пятницу, а если надо - и чаще, осматривает гору физически, после этого мы оцениваем ситуацию", – сказал Петрокас.

По его словам, не всегда удается отреагировать на ситуацию.

"Если выпадает большое количество осадков, ничего сделать нельзя. Мы предчувствовали такие оползни, и они были в прошлом году. Честно говоря, были в феврале и в июне прошлого года, в июне выпало очень много осадков, тогда осадки нанесли немалый ущерб во всей Литве", – сказал Петрокас.

Он заметил, что больше всего беспокойства вызывает юго-восточный склон горы.

Петрокас напомнил, что музей судится с проектировщиком, который должен был тщательно спроектировать работы.

"проектирование долгосрочных мер попало в юридический капкан. Мы надеемся, что это как можно скорее разрешится", – сказал он LNK.

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