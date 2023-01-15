Президент Литвы после новой бомбежки в Украине: все тираны окажутся на скамье подсудимых

Президент Литвы Гитанас Науседа осудил новые бомбежки в Украине, унесшие жизни десятки мирных жителей, и подчеркнул, что все люди, ответственные в этих жестокостях войны, "рано или поздно сядут на скамью подсудимых", пишет www.tv3.lt.

Он оценил этот выпад, как лихорадочную попытку "сломить дух украинского народа".

"Мы видим, что враг лихорадочно пытается сломить дух украинского народа вот такими бомбардировками, которые направлены в первую очередь против мирных жителей. Это ничем нельзя оправдать. И я убежден, что об этом не забудут", – сказал журналистам президент 15 января.

"Люди, которые в ответе за зверства войны и оккупации, ответят за это. Может, это случится не завтра, но это произойдет. И главное, что другие диктаторы мира и все тираны, не считающиеся с реальностью, должны ясно знать, что такая деятельность будет пресечена, о ней не забудут, и они рано или поздно окажутся на скамье подсудимых", – сказал президент.

Науседа пожелал Украине твердости и еще раз пообещал всестороннюю помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

"Литва, как и большая часть стран мира, всеми средствами будет помогать Украине. Мы это продемонстрировали, я сказал это президенту Украины несколько дней назад. И сегодня, все как один, литовцы солидарные с украинским народом", – сказал глава страны.

Напомним, что в субботу во время очередного массированного обстрела Россией Украины одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом в Днепре, полностью обрушив один из его сегментов. По последним данным, погиб 21 человек, в том числе ребенок. Пострадали еще около 70 человек.

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