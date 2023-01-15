Вильнюс начинает свой юбилейный год: что ждет в январе

Вильнюс отметит свой 700-летний юбилей 25 января этого года. Однако юбилей предлагают праздновать не только в этот день – масса мероприятий ждет на протяжении всего месяца. Пройдут десятки концертов, выставок, фестивалей и других видов деятельности, пишет madeinvilnius.lt.

25 января будут праздновать весь год

Вильнюс планирует с размахом отметить свой юбилей. Горожан и гостей столицы ждут десятки концертов, выставок, фестивалей и других видов деятельности. В парках пройдет "Фестиваль света".

С 25 января на башне Гедиминаса ждет интерактивная выставка "Письма Гедиминаса в Вильнюсе" и своими глазами увидеть написанные князем письма. Несмотря на то, что оригиналы писем не сохранились, на выставке можно будет увидеть копию.

В День рождения города пригласит и Великокняжеский дворец. Можно будет посетить выставку 3D, ученики смогут принять участие в различных занятиях, а семьи с детьми могут увидеть спектакль "Создаем Вильнюс!". В большом дворе дворца 25 января, в 16 ч. откроют памятник скульптора Мартинаса Гаубы, посвященный присяге князя ВКЛ, а в 18 ч. Большом зале состоится концерт барочной музыки.

С наступлением темноты начнется Вильнюсский фестиваль света. 25 января, в 19:30 ч. на Кафедральной площади состоится бесплатный концерт "ПОРТАЛ ВРЕМЕНИ". Музыканты расскажут историю города.

Фестиваль света будет проходить 25-28 января. Юбилейный, 5-й фестиваль будет проходить 4 дня. Яркие инсталляции моно увидеть с 18 до 23 ч. В дни фестиваля на фасаде Кафедрального собора будут показывать видеопроекцию, рассказывающую об истории города "ПОРТАЛ ВРЕМЕНИ". 25 января проекцию будут показывать после концерта, а 26-28 января с 19 до 23 ч.

Юбилейные концерты

18 января, в 18:30 ч. в музее MO состоится концерт джазового музыканта Владимира Тарасова и презентация его произведения Drumming.

28 января в Вильнюсском кинокластере состоится бесплатный джазовый концерт "Вильнюсский покер". Композиции Кипраса Машаускаса и Евараса Ясинскиса к фильму "Вильнюсский покер" исполнит оркестр Vilnius JJAZZ Ensemble.

Выставки

В "Доме историй" с середины декабря началась выставка "Я - вильнюсец", которая позволит ближе познакомиться с рассказами, охватывающими 700 лет, раскрывающими тайны вильнюсцев, их образ жизни, повседневность.

С 26 января в Доме композиторов состоится выставка "Музыка для Вильнюса. 7 историй".

Гастрономическое путешествие по Вильнюсу

Вильнюсские рестораны приглашают испробовать специальные меню, позволят насладиться аутентичными и интерпретированными вильнюсскими блюдами, познакомиться с гастрономическими особенностями столицы.

Специальные блюда и меню предложат больше 10 ресторанов. В их числе хорошо знакомые места: Pacai, Mykolo 4, Amatininkų užeiga, Lokys, Beigelių krautuvėlė, Meat Steak House и др.

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