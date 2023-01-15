После пожара на газопроводе появилась важная информация для водителей

В пятницу вечером в Пасвальском районе произошел взрыв на газопроводе, после чего было закрыто движение у деревни Валакеляй. В воскресенье утром директор администрации Пасвальского района Повилас Балчунас сообщил, что сейчас автомобили могут ехать по обычной дороге, но некоторые ограничения сохранятся.

"Участок дороги около деревни Валакекяй уже открыт. Скорость движения ограничена, будьте внимательны!", – сообщил он.

Delfi напоминает, что взрыв произошел в пятницу, 13 января, в 16.57 ч.

Полиция сообщила, что в Пасвальском районе, в деревне Пасвалё Венкемис, на ул. Йонишкелё, произошел взрыв на газопроводе, появился столб пламени высотой 50 м. Было решено эвакуировать 200 жителей.

На месте происшествия разведка проводилась с помощью дрона. Оперативно была создана команда из полиции, работников ESO, представителей Amber Grid и пожарных-спасателей. Во время пожара расплавились защитные пластиковые трубы кабелей. К счастью, люди во время происшествия не пострадали.

Через несколько часов пожар потушили, однако представители службы еще долго дежурили на месте происшествия. Работы были завершены в 22 ч.

Представители Amber Grid сообщили, что газ перестал гореть через 4 часа после взрыва.

Гендиректор Amber Grid Нямунас Бинкис сказал, что по газопроводу, на котором произошел взрыв, газ поступал в северную часть Литвы и в Латвию. Поставки газа ненадолго были ограничены, тем же вечером поставки газа в Латвию возобновились.

"Мы оцениваем нанесенный ущерб и количество газа, сгоревшего во время утечки. В субботу на месте происшествия работали службы охраны природы, они брали образцы грунта, измерили размеры выгоревшей территории", – сказала Delfi Лаура Шебекене, глава коммуникации Amber Grid.

По ее словам, не забыли и о хозяине земли, в субботу с ним беседовали.

"В субботу мы встречались с хозяином земли. Был подсчитан ущерб, он будет возмещен", – сказала Шебекене.

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