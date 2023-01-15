Эта тема обсуждалась в передаче на Žinių radijаs.

Представитель Минздрава Литвы Одета Виткунене сказала, что министерство вместе с представителями врачей договорились об укреплении института семейных врачей, врачам будут помогать медсестры, социальные работники, кинезитерапевты.

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"Для расширения команды врачей ежегодно планируют выделять 10 млн. евро. Это один из инструментов помощи врачам, чтобы они не оставались один на один с пациентами и участками. Если говорить о 17 мерах, предусмотренных для укрепления института семейных врачей, то одна из мер пересмотра и обновления системы - изменение порядка регистрации у семейных врачей", – сказала Виткунене.

"Жители очень неравномерно регистрируются у семейных врачей. У нас больше 2300 семейных врачей. Есть учреждения, в которых меньше 1000, 500 пациентов, а есть учреждения и даже врачи, у которых 3000 пациентов. Нагрузка неравномерная", – сказала она.

Глава Литовской ассоциации семейных врачей Юлюс Калибатас признал, что проблема очередей есть.

"Очереди обусловлены двумя факторами: числом врачей и потоком пациентов. Сейчас семейных врачей не хватает, особенно в районах, а поток пациентов, кажется, меньше не станет, ведь общество стареет", – заметил врач.

По его словам, один из способов уменьшения очередей - снижение бюрократии.

"Сейчас семейные врачи должны заниматься бюрократией – заполнением разных форм в компьютере. Семейные врачи хотели бы, чтобы они делали только свою работу: заниматься диагностикой и лечением болезней, чтобы бюрократией занимались специалисты, которым не надо учиться 10 лет, чтобы заниматься бюрократией, такие специалисты могли бы помочь врачу", – сказал Калибатас.

Он сказал, что положительно оценивает решение в связи с расширением команды семейного врача, поскольку на самом деле назначить профилактический осмотр и продлить лекарства может и медсестра.

"Все это хорошо, но, я думаю, что на данном этапе это повлияет лишь минимально. Акцент должен ставиться на увеличении числа семейных врачей. Хорошо, что в 2023-2024 гг. решено оплатить 80 мест для семейных врачей, но, я думаю, этого мало", – сказал Калибатас о решении оплатить учебу будущих врачей.

По его словам, в Литве много семейных врачей уже предпенсионного возраста или пенсионеры, поэтому им сложно обслуживать много пациентов.

"Часть врачей уходит с работы на пенсию – этот число будет расти, ведь многие врачи недовольны своей работой. Они много делают, по их мнению, не вся работа - это то, чему они учились, что должны делать. Слишком мало времени у них остается на диагностику и лечение", – пояснил Калибатас.

Виткунене согласна с тем, что количество врачей - насущный вопрос, поэтому стараются увеличивать число резидентов в этой сфере.

Кроме того, по ее словам, принимают меры для поощрения работы молодых специалистов в регионах.

Однако Виткунене сказала, что пациент, который выбрал семейного врача в нескольких сотнях километров от места жительства, должен понять, что не сможет получить все услуги.

"У пациента есть не только права, но и обязанности. Он должен участвовать в профилактических программах. Врач должен навещать инвалидов на дому, присматривать за беременными и тут критерий географического положения очень важен. Видно, тут есть соглашение, какие услуги житель другого муниципалитета получить не сможет", – заметила она.

Калибатас пояснил, что люди, которые не хотят ждать в очередях к врачам, идут в частные клиники.

"Некоторые частные клиники стали взимать плату за услуги семейного врача, если человек к ним регистрируется, берут дополнительную плату, это не нужно, вероятно, противоречит закону, о люди хотят попасть к врачу, иногда они не могут ждать 2-3 недели", – сказал глава ассоциации.

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