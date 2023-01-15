Погода в Литве будет сырой и ветреной

В воскресенье днем погоду в Литве обусловит южно-восточная часть циклона. Кроме того, пройдет атмосферный фронт, несущий осадки. Ожидается облачная погода. В большинстве районов прогнозируют осадки, в основном дожди, а на востоке страны возможен мокрый снег. Будет дуть сильный ветер, местами порывы будут достигать 15–20 м/с. После обеда ветер успокоится. Днем будет 1–6 градусов тепла.

В ночь на понедельник Литва останется в зоне низкого давления, однако осадков будет меньше. Небольшие осадки ожидаются лишь местами, будет идти дождь. Ночью будет дуть сильный ветер, однако сильные порывы ожидаются только у моря - 15–18 м/с. Будет от 0 до 5 градусов тепла.

В понедельник днем облака рассеются, будет больше прояснений. Будет идти небольшой дождь, но только на западе страны. Сохранится сильный ветер, на западе порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Днем будет 1–6 градусов тепла.

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