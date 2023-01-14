Польша и Литва настаивают на санкциях против атомной отрасли РФ в 10-м пакете санкций ЕС

Польша и Литва хотят, чтобы ЕС ввел ограничения на ядерный сектор России в рамках новых санкций в отношении РФ. Об этом заявили в пятницу высокопоставленные дипломаты двух стран ЕС в интервью агентству Reuters, попросив не называть их имен.

Польша и Литва предложили внести «Росатом» и его руководство в санкционные списки, в качестве первого шага, что впоследствии должно привести к свертыванию сотрудничества ЕС с российской атомной отраслью. Этот шаг до сих пор блокировался Венгрией, у которой 4 атомных реактора, построенных в России, и Венгрия планирует построить с помощью Росатома еще 2 реактора.

Украина уже призвала ЕС включить российскую государственную атомную энергетическую компанию "Росатом" в следующий раунд санкций. "Вы чувствуете себя комфортно с таким партнером? Кто вторгается в соседнюю страну, одновременно строя вашу атомную электростанцию?", – заявил высокопоставленный украинский дипломат, присутствовавший на встрече в пятницу с дипломатами ЕС в Брюсселе.

В числе других мер, которые сейчас рассматриваются для включения в 10-й пакет санкций, — "включение в санкционные списки большего количества российских пропагандистских» СМИ и исключение дополнительных российских банков из системы SWIFT", – рассказали Reuters высокопоставленные дипломаты Литвы и Польши. Они также сообщили, что попытаются с помощью новых санкций помешать торговле алмазами между Бельгией и Россией, расширив запреты на торговлю товарами, которые могут быть использованы в военных целях.–

Один из дипломатов признал, что "все труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для новых санкций», но все равно пообещал продвигать «новый амбициозный пакет".

Кроме того, в Брюсселе обсуждают возможность новых санкций против Беларуси, которая «обходит торговые санкции ЕС против России с помощью лазеек».

В начале января глава исполнительной власти ЕС, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о возможном введении санкций против Беларуси за помощь России в войне.

Россия использовала Беларусь в качестве плацдарма для вторжения в Украину и с октября разместила войска в Беларуси для совместных военных учений.

С начала российского вторжения в Украину ЕС ввел против России 9 пакетов санкций, которые распространяются на военный сектор России, энергетику, банковское дело, торговлю, транспорт и средства массовой информации. Под европейские санкции попали 1300 физических лиц и 120 организаций.

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