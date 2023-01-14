Ignitis: решение правительства о продлении компенсации цен на энергоносители будет реализовано

Ignitis gupė сообщает, что правление АО Energijos skirstymo operatorius одобрило подписание договора с Министерством финансов Литовской Республики об использовании средств государственного бюджета на 2023 год.

В сообщении напоминают, что 26 октября 2022 г. правительством было принято постановление, в котором на IV квартал 2022 г. и I квартал 2023 г. установлено частичное компенсирование цен на электроэнергию для небытовых потребителей. В этом постановлении Правительство установило, что для бизнес-клиентов с 1 октября 2022 г. по 31 декабря 2022 г. компенсируется 50 процентов стоимости электроэнергии, когда она выше, чем 24 цт/кВт⋅ч (без НДС и акциза), и столько же с 1 января по 31 марта 2023 г., когда выше, чем 28 цт/кВт⋅ч (без НДС и акциза).

Средства государственного бюджета, предназначенные для частичной компенсации цен небытовым потребителям, получателям будут выплачены администратором – АО Energijos skirstymo operatorius.

В договоре, как и в постановлении Правительства от 4 января 2023 г. "О выделении средств", предусмотрено, что на покрытие расходов, связанных с компенсацией части стоимости электроэнергии для небытовых потребителей с 1 января 2023 г. по 31 марта 2023 г. выделяется до 174 млн. евро. Это не повлияет на результаты Ignitis gupė, так как ESO не является конечным получателем денег, а только стороной, администрирующей платежи.

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