В Лаздияй пьяная несовершеннолетняя везла на машине нескольких нетрезвых подростков

В ночь с пятницы на субботу сотрудники Лаздийской полиции поймали за рулем автомобиля пьяную девушку-подростка.

Полиция Алитусского района сообщает, что 14 января около 00.40 в г. Лаздияй, на ул. М. Густайчё, для досмотра был остановлен автомобиль Ligier IXO, которым управляла несовершеннолетняя (2006 г.р.) в состоянии алкогольного опьянения (1.96 пром).

Трое других несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения ехали вместе.

Несовершеннолетних передали специалистам по защите прав детей.

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