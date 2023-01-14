Призывник Угнюс не собирается служить в армии: уму непостижимо, что предлагает государство

В этом году в список призывников вошли более 32 тысяч молодых людей. Почти 4 тысячи из них должны будут пройти обязательную начальную военную службу. Министерство обороны уже предлагает сократить срок действия этого обязательства, но увеличить количество призывников, но премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что министр обороны Арвидас Анушаускас, публично объявивший о планируемой реформе, даже не обсуждал ее с премьер-министром и правительством.

Угнюс увидел свое имя в списке призывников. К сожалению, это не обрадовало 23-летнего парня.

Угнюс уже получил степень бакалавра. Сейчас строит карьеру - работает в сфере финансов. Он также взял кредит на квартиру и автомобиль. Молодой человек утверждает, что из-за финансовых обязательств и карьеры, которую он строит, служба в армии разрушит его жизнь.

“Просто уму непостижимо, что государство за то, чтобы я пошел служить. Они предлагают мне 200 с чем-то евро в месяц за то, чтобы я отказался от всего, что у меня есть, и, кроме того, я должен еще как-то покрывать свои кредиты”, — пояснил Угнюс LNK.

Парень подчеркивает, что не против призыва на военную службу. По словам молодого человека, для того, чтобы молодежь выполняла свой конституционный долг перед родиной, необходимо ввести всеобщую воинскую повинность.

Хотя Угнюс уже находится в списке призывников, служить в армии он не планирует.

“Планирую заплатить штрафы, получить судимость и не идти в армию. Может быть, мое мнение не популярно, но я не позволю кому-то испортить мне жизнь. Если государству нужны люди, у которых есть судимость, хорошо, я ее получу”, — сказал Угнюс.

Представители молодежи утверждают, что от принципа лотереи при призыве в армию необходимо отказаться, поскольку он вносит в жизнь молодого человека много неопределенности.

"Основное предложение - окончательно установить всеобщую воинскую повинность. Нынешний принцип лотереи не удовлетворяет молодежь, не дает абсолютно никакой ясности.

Должно быть четкое решение, что, скажем, они заканчивают школу и все, кто может служить, делают это 9 месяцев”, — предложил Домантас Кателе, председатель Совета литовских молодежных организаций.

Domantas Katelė Foto: ELTA / Marius Morkevičius

В начале года министр обороны представил реформу, в которой предполагалось, что основная обязательная служба должна длиться меньше - полгода, но будет введено больше альтернатив, а число призывников с 2027 года увеличится до 5000.

Правда, премьер-министр И. Шимоните, выслушав такие заявления, отметила, что этот вопрос еще не обсуждался в правительстве, поэтому дискутировать об этом преждевременно.

“Премьер-министр правильно сказала, что это еще не обсуждалось в правительстве, потому что мы рассмотрим это, когда необходимые поправки к закону будут не только представлены, но и подготовлены”, - прокомментировал министр обороны А. Анушаускас.

Arvydas Anušauskas Foto: ELTA / Marius Morkevičius

Всего на 9-месячную службу планируется призвать около 3800 молодых людей. В первую очередь призыва дождутся те, кто находился в списке уже в 2022 году. Дальше пойдут новые призывники, попавшие в список. Правда, в этом году студентов, которые еще учились, в армию не призвали.

“Очень важно, чтобы молодой человек, увидев себя в списке, прочитал и увидел, какие указания ему даны. Рядом с его именем есть указание что-то сделать: связаться срочно - значит связаться как можно скорее, если есть указание указать контактные данные и дату, то к этому времени связаться с указанной воинской частью и предоставьте необходимую информацию”, — посоветовал директор Службе военной службы и комплектации Арунас Бальчюнас.

Arūnas Balčiūnas Foto: ELTA / Marius Morkevičius

Ежегодно большое количество призывников освобождается от службы по состоянию здоровья.

“Эти “проходные” показатели не самые лучшие. Ежегодно более половины призывников признаются негодными к службе, и это определяет длину списка призывников: чем больше негодных к призыву, тем длиннее список”, - прокомментировал А. Бальчюнас.

Службу первых призывников планируется начать в конце февраля. Последних — в начале декабря.

Весной 2015 года Сейм возобновил частичный призыв в литовскую армию.

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