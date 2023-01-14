Жестоко избитая на Рождество двухлетняя девочка вышла из комы: последствия на всю жизнь

Состояние здоровья двухлетней девочки, избитой дома в канун Рождества в Расейняйском районе, постепенно улучшается. В каунасской клинике tv3.lt подтвердили, что девочка вышла из комы, ее перевели из отделения интенсивной терапии.

По словам источников, последствия избиения таковы, что у девочки перестала функционировать одна из почек, так что последствия этого жестокого избиения она будет ощущать до конца своей жизни.

Девочку 2020 года рождения 25 декабря доставили в Расейняйскую больницу, но оттуда срочно перевезли в каунасскую клинику, где сделали операцию. Ребенок был без сознания, с сильными синяками на животе и пояснице.

Расейняйская полиция из-за возможного нанесения серьезного вреда здоровью двухлетней девочки арестовала 19-летнюю мать и ее 22-летнего друга. В полицию ранее не поступало сообщений о домашнем насилии. Оба лица ранее не судимы.

Палата Шяуляйского районного суда удовлетворила ходатайство прокуратуры и разрешила задержать мать и ее друга, которые подозреваются в причинении тяжких телесных повреждений двухлетней девочке.

19-летнюю мать арестовали на один месяц, ее друг — на два месяца, сообщила BNS представитель суда Ниёле Дамуле.

Прокурор отдела уголовного преследования прокуратуры Шяуляйского уезда Лайма Мажейкене, возглавляющая досудебное расследование, заявила журналистам в среду, что суд разрешил арест подозреваемых, поскольку они могли скрыться и препятствовать расследованию.

Уголовный кодекс для лица, нанесшего тяжкие телесные повреждения несовершеннолетнему, предусматривает лишение свободы на срок от двух до двенадцати лет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!