В Пасвальском районе взорвался газопровод: ситуация стабилизирована эвакуируют жителей деревни

13 января, в 16.57 ч. в полицию Паневежского округа сообщили о том, что в деревне Пасвалё Венкемис, на ул. Йонишкелё произошел взрыв на газопроводе. Полиция информировала, что появился огненный столб высотой около 50 м.

По данным Департамента полиции, на месте происшествия работают многочисленные наряды пожарных-спасателей.

Место происшествия охраняет полиция.

Очевидцы рассказали, что недалеко от места происшествия находится автосервис, а воздух прогрелся до 20 градусов.

Причина аварии пока неизвестна.

Мэр Пасвальского района поделился фотографиями пожара.

Очевидцы говорят, что большое пламя видно даже из соседней деревни.

Представитель полиции Паневежского района Одета Юкнюте сказала, что перекрыта дорога около деревни Валакеляй (дорога Шяуляй-Пакруоис-Пасвалис).

Машины направляют по гравийной дороге. Жилых домов в радиусе 800 м от места происшествия нет.

По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.

Мэр района Г.Гегужинскас сказал, что на место происшествия выехал глава администрации Повилас Балчюнас. Муниципалитет готов предоставить временное убежище местным жителям, если в этом будет необходимость. Что конкретно будет предпринято, станет известно позже, когда Балчюнас сообщит о ситуации на месте.

По последним данным, принято решение об эвакуации жителей близлежащей деревни. В деревне живет около 200 человек.

Компания Amber Grid распространила сообщение о том, что в пятницу около 17 ч. на магистральном газопроводе в Пасвальском районе произошел взрыв.

"В этом месте система состоит из двух проходящих параллельно газопроводов, по предварительным данным, взрыв произошел на одном из них. Вторая труба не была повреждена. По взорвавшейся трубе сразу же остановили поставки газа, потребителям Пасвальского района поставляют газ по другому газопроводу", - сказано в сообщении.

"Сожалеем в связи с этим инцидентом. Мы немедленно предприняли все необходимые меры, чтобы выяснить причину инцидента и обеспечить поставки газа потребителям. Сейчас усилия наших служб направлены на обеспечение безопасности. О сложившейся ситуации информированы представители правительства, Energijos skirstymo operatorius (ESO) и службы Пасвалиса. Подробности сообщим как только получим больше информации", - сказал гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс.

Газопровод, на котором произошел взрыв, используют для поставок газа в северной части Литвы и транспортировки газа в Латвию.

По данным на 19 ч., пожар локализован, ситуация стабильная.

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