Глава МИД Литвы встретился с министром Южной Кореи: мы открываем двусторонние ворота между ЕС и Азией

В пятницу в рамках официального визита в Южную Корею министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис встретился с министром иностранных дел этой страны Пак Джином. Г. Ландсбергис на встрече сказал, что судно-терминал сжиженного природного газа "Independence" является символом дружбы и независимости стран, который положил начало стремительному росту сотрудничества между двумя странами в сферах экономики, энергетики и умных технологий. В пятницу министр иностранных дел Кореи также проинформировал о выданных разрешениях на экспорт мяса птицы из Литвы.

"Мы рассматриваем Республику Корея как ключевую страну-единомышленника в Индо-Тихоокеанском регионе. Я рад, что мы открываем двусторонние ворота между ЕС и Азией. Литва и Республика Корея укрепляют демократические альянсы, стремятся диверсифицировать цепочки поставок, укрепляют экономическую устойчивость и улучшают доступ нашего бизнеса к рынкам ЕС и Азии", - сказал Г. Ландсбергис.

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В Сеуле министры также обсудили поддержку Украины и более тесное сотрудничество между Литвой и Республикой Корея в сфере обороны. Также были обозрены последствия развязанной Россией войны для региона и мировой безопасности. "Влияние российской агрессии в Украине не ограничивается Европой, поэтому мы высоко ценим солидарность и поддержку Республики Корея в отношении Украины", - сказал Г. Ландсбергис.

Политики также подчеркнули необходимость укрепления партнерства между НАТО и Республикой Корея. Литва выразила поддержку кандидатуре Республики Корея в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.

Г. Ландсбергис выразил полную солидарность Литвы в осуждении незаконной ядерной программы Северной Кореи, провокаций, испытаний баллистических ракет и нарушений прав человека и подчеркнул, что, если эта страна проведет ядерное испытание, Литва вместе со союзниками будет добиваться жесткого ответа.

"Северная Корея – это больше, чем региональная угроза, она представляет собой угрозу международному миру и безопасности. Поэтому мы поддержали бы усиление санкций ООН и ЕС против Северной Кореи", - сказал Г. Ландсбергис.

Министр иностранных дел Кореи представил основные принципы новой стратегии для Индо-Тихоокеанского региона и подчеркнул, что отныне Республика Корея будет стремиться к глобальной роли и поэтому заинтересована в обмене опытом с Литвой в этой области. Г. Ландсбергис пригласил Пак Джина в ближайшее время посетить Вильнюс и вручил "Незабудку" – символ 13 Января.

"Литва и Республика Корея на страницах истории неоднократно доказывали свое непоколебимое стремление к свободе. "Незабудка" призывает не только помнить о наших борцах за свободу, но и вдохновляет продолжать неустанно защищать демократию", - сказал министр иностранных дел Литвы.

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