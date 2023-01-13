Приметы 34-летнего мужчины: рост 1.80 м, худощавое телосложение, светло-каштановые волосы, короткая бородка и усы. Глаза зеленые. На левой руке две татуировки. Ходит на костылях.
На мужчине была серая длинная зимняя куртка, черные спортивные штаны, черные зимние ботинки и серая шляпа с черной декоративной лентой.
Мужчина уехал на автомобиле Honda Civic.
Полиция ищет и мужчину и его автомобиль.
Полиция опросила очевидцев, провела поиск в лесах Друскининкайского муниципалитета, поиски велись и в реке Неман.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, звонить по номерам +370 700 65535 или 112.
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