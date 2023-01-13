В Украине из продажи изымают продукцию Bonduelle: литовские торговцы такой шаг не планируют

В Украине из продажи изымают продукцию французской компании Bonduelle. Компанию обвиняют в оказании помощи российской армии. Литовские торговцы не спешат предпринимать те же действия и утверждают, что продукция компании, которую продают у нас, никак не связана с Россией.

Украинская сеть Novus (капитал сети литовский) изъяла из ассортимента продукцию компании Bonduelle после того как перед Новым годом в соцсетях появилась информация о том, что компания посылает свою продукцию российским военным с "пожеланиями успеха и победы".

Вслед за Novus те же шаги предприняли другие украинские сети – Ašan, Silpo и Varus.

После волны возмущения в социальных сетях компания Bonduelle распространила сообщение в Twitter, в котором отметила, что она не давала полномочий третьим странам посылать продукцию российским военным. Компания заявила, что это фальшивые фотографии.

Однако Гинтаутас Павалькис, глава вильнюсской компании Consul Trade House, инвестировавшей в сеть Novus, сказал Delfi, что в Украине таких опровержений со стороны компании Bonduelle не было. Поэтому, по его словам, пока Bonduelle внятно не опровергнет информацию о том, что посылала свою продукцию российским военным, продукция на прилавки магазинов не вернется.

"Украинское общество активно отреагировало на информацию о том, что Bonduelle поддерживает армию агрессора. Как мы, так и наши коллеги, наши конкуренты массово изъяли с прилавков продукцию этой компании", – сказал Павалькис.

По его словам, если выяснится, что это была информационная атака против компании Bonduelle, тогда товары компании вернутся в ассортимент. Нынешняя ситуация не на пользу как торговцам, так и производителю.

"Но на деле мы не видели внятного опровержения, которое показали бы украинские СМИ", – сказал Павалькис.

После того как Россия напала на Украину, Bonduelle в отличие от других известных западных брендов с российского рынка не ушла – в России ей принадлежат три завода.

Несмотря на это, литовские сети не спешат отказываться от продукции Bonduelle. Например, пресс-секретарь Rimi Габриэле Шеренене сказала Delfi, что вся продукция французской компании на прилавках Rimi произведена в странах ЕС (во Франции, в Венгрии, Польше, Италии, Испании), это значит, что продукция исчезнет с прилавков, только если компания попадет под санкции.

Представитель магазинов сети Maximа Томас Тилмантас также сказал, что "компания соблюдает все решения и рекомендации литовских ведомств, регулярно проверяет списки юридических лиц, которые попали под санкции и не сотрудничает с находящимися в этом списке поставщиками".

"Мы по собственной инициативе 24 февраля 2022 г. изъяли с прилавком магазинов Maxima все российские и белорусские товары. Отказались от продукции международных компаний, таких как Unilever, Nestle и др., которую производят на заводах в России", – заметил представитель Maximа.

Пресс-секретарь Iki Симона Ризгемне сказала, что компания связалась с компанией Bonduelle и получила официальный ответ с опровержением данных о поставках продукции российским военным.

Магазины сети Norfа продукцию Bonduelle не продают, в магазинах Lidl она появляется лишь изредка.

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