Министр экономики: наша цель, чтобы налоги в Литве в этом году не повышались

ELTA ru.DELFI.lt

Aušrinė Armonaitė Foto: ELTA / Dainius Labutis

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте утверждает, что стремится к тому, чтобы в этом году налоги не повышались ни для литовских предприятий, ни для жителей. По ее словам, сейчас цель состоит в том, чтобы у людей было больше денег, чтобы выдерживать скачки цен, а у предприятий было достаточно средств для зарплат и инвестиций.