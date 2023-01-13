Минздрав приглашает жителей на бесплатные семинары по рациональному использованию лекарств

Министерство здравоохранения (Минздрав) совместно с ОУ Galimybių plėtra организует цикл бесплатных семинаров, во время которых жителям представляются принципы рационального использования лекарственных средств. Первые семинары проводились в октябре прошлого года, говорится в сообщении министерства.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более половины всех лекарств назначаются, отпускаются или продаются не должным образом, а половина пациентов неправильно употребляют лекарства. Неправильное использование лекарственных средств угрожает здоровью пациентов и способствует нерациональному расходованию средств на здравоохранение.

По инициативе Минздрава в январе организуются дистанционные семинары, во время которых лектор д-р. Гедре Баршаускене расскажет о принципах рационального использования лекарственных средств, пользе для здоровья и финансовых последствиях, а также обсудит риски и вред нерационального использования лекарств.

Интересующиеся конкретными лекарствами, такими как антибиотики, бензодиазепины, обезболивающие, лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, также услышат полезную информацию. В министерстве отмечают, что, присоединившись к семинарам, жители узнают о соблюдении схемы лечения, принципах самолечения и о том, что делать при подозрении на побочные реакции.

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