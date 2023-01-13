В Каунасе из окна выпал малолетний ребенок

В пятницу в Каунасе, в Петрашюнай, произошел несчастный случай: из окна выпал ребенок. Врачи скорой увезли его в больницу.

"Может, знаете, что произошло в Каунасе, на ул. M.Гимбутене? Съехалась полиция, несколько скорых, часть дома огорожена полицейскими", – писала читатель портала kaunas.kasvyksta.lt Эрика.

Главный врач скорой полощи информировал, что в 13.37 ч. на место происшествия на ул. T.Масюлё, в Петрашюнай, выехала скорая, поскольку полиция сообщила о выпавшем из окна ребенке.

По словам врачей, ребенок частично был в сознании, дышал, но не разговаривал.

Вокруг никого не было, кто мог бы указать точный возраст ребенка, на вид ему могло быть 4-6 лет.

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