Спикер Сейма: вопросы, касающиеся немецкой военной бригады, следовало обсуждать непублично

После заявления экс-президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что публичные дискуссии о размещении немецкой военной бригады не делают чести стране, спикер Сейма призналась, что все вопросы следовало обсуждать не публично, а за общим столом переговоров. По ее словам, было бы лучше избежать каких бы то ни было публичных разногласий по таким вопросам.

"У меня была возможность обсудить это с президентом Д. Грибаускайте в неформальной обстановке. По правде говоря, с начала публичной дискуссии я придерживалась позиции, что такие дискуссии, особенно на межведомственном уровне, должны вестись за общим столом, а не в публичном пространстве, потому что это – вопросы, касающиеся как безопасности Литвы, так и взаимоотношения с нашими партнерами и доверия к ним. Лучше всего, чтобы таких публичных разногласий не возникало, к этому я сама стремлюсь и желаю этого другим" – журналистам в пятницу сказала В. Чмилите-Нельсен.

ELTA напоминает, что президент Даля Грибаускайте, возглавлявшая Литву на протяжении двух сроков, считает, что дискуссии о размещении в Литве немецкой военной бригады свидетельствуют о незрелости политической элиты страны и не делают чести государству.

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