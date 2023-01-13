Парламентарий: давайте, наконец, установим в Вильнюсе памятник всему литовскому народу

Выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня защитника свободы, бывший защитник парламента депутат Сейма Арвидас Поцюс призвал установить в Вильнюсе памятник всем борцам за Свободу Литвы.

"Давайте, наконец, установим в Вильнюсе памятник всему литовскому народу, солдатам, партизанам, повстанцам, когда-либо защищавшим свободу Литвы и пожертвовавшим собою в этой борьбе", – предложил парламентарий А. Поцюс.

Говоря о безопасности Литвы, он призвал задуматься, каждый ли из нас знает свое место, обязанности и действия, если потребуется защищать Литву от агрессора.

"В контексте войны в Украине хочу сказать, что мы, говоря о безопасности Литвы, прежде всего должны говорить о том, как мы будем защищаться, каждый ли из нас знает свое место и обязанности, кто и что будет делать, если потребуется защищать Литву от агрессора. С такими соседями надо постоянно готовиться к войне. Подготовка литовских граждан и мобилизационного резерва армии должна вестись постоянно. Мы должны обучить граждан страны защищать свою страну и, если потребуется, помочь защищаться другим – к этому нас обязывает членство в НАТО", – сказал А. Поцюс.

Бывший защитник парламента не согласен с иногда звучащими в публичном пространстве упреками в том, что "не за такую ​​Литву боролись".

"Нам всем, видимо, не раз приходилось слышать публичные высказывания, даже с этой трибуны, о том, что некоторые защитники или участники тех событий не за такую ​​Литву боролись. А я вам могу сказать, что это такую. За свободное и демократическое государство, насчитывающее вот уже 33 года своей независимости, достигшее наивысших стратегических целей, став членом НАТО, ЕС, ООН, ОЭСР и других международных организаций", – сказал А. Поцюс.

Парламентарий также подчеркнул, что наши дети и внуки могут учиться в престижных вузах зарубежных стран, согласно своим способностям они могут работать в самых известных зарубежных компаниях, мы можем путешествовать по всему миру.

Из исторического актового зала 11 Марта политик пожелал не завидовать друг другу, а работать.

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