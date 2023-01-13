Микроавтобус с украинцами врезался в машину дорожной службы – пострадали 5 пассажиров

На дороге A1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и ехавший с включенными огнями грузовик Iveco дорожной службы. Одну из пострадавших женщин увезли в больницу.

ДТП произошло в четверг, в 14.15 ч., около деревни Кактинишкяй на пути в Каунас. Микроавтобус Mercedes-Benz около АЗС Orlen врезался в ехавший в том же направлении грузовик дорожной службы.

О ДТП сообщила пассажирка микроавтобуса. Молодой женщине (2003 г.р.) потребовалась помощь врачей. Ее увезли в больницу.

По данным полиции, грузовик ехал с включенными сигнальными огнями желтого цвета.

Подозревают, что причиной ДТП стала небезопасная скорость Mercedes-Benz, которым управлял водитель 1982 г.р.

Полиция также сообщает, что метеоусловия в момент ДТП были плохими - шел дождь, было туманно.

Водитель Mercedes-Benz 311 CDI - 40-летний гражданин Украины, обогнал грузовик, а, возвращаясь в первую полосу, врезался, в грузовик дорожной службы (он ехал не только со включенными огнями, но и видна была желтая предупредительная стрелка).

В микроавтобусе было 7 пассажирок, все они - граждане Украины. Пострадала девочка, которой еще нет 2 лет, а также женщины 19, 21, 36 и 49 лет.

Начато расследование.

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