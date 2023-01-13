Лауреат Премии свободы Зеленский: хочу выразить благодарность за то, что вы ни на минуту не предали свободу

ELTA ru.DELFI.lt

Президент Украины Владимир Зеленский, ставший лауреатом Премии свободы, во время церемонии выразил благодарность литовцам за поддержку. Он подчеркнул, что в настоящее время Украина вместе с Литвой находится на пути к победе в войне с Россией.

"Дорогой литовский народ, я рад возможности поздравить вас и сразу же хочу поблагодарить за то, что вы ни на минуту не предали свободу. И не только в эти 323 дня жестокой, бесчеловечной российской войны, когда мы постоянно ощущаем вашу поддержку, но и на протяжении многих лет, с тех пор, как свободные сердца литовцев и путь Литвы в единую Европу вдохновили множество людей в разных странах", – заявил В. Зеленский, участвовавший в церемонии дистанционно. Статьи по теме: Присужденную Зеленскому Премию свободы примет посол Украины в Литве Сейм пригласил Зеленского в Литву на вручение Премии Свободы Президент Украины подчеркнул, что Литва является одним из наиболее искренних защитников свободы. "Ваш народ тогда защитил не только Телебашню, парламент и другие здания, вы тогда отстояли свой исторический выбор. Теперь мы вместе с вами на пути к победе. До окончательной победы над Российской империей. Россия уже не сможет ничего диктовать европейским народам, когда мы завершим эту войну уверенной победой над агрессором", – подчеркнул он. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!