Полмиллиона потребителей электричества в Литве в этом году навестят гости: как следить за показаниями нового счетчика

Установить "умный" счетчик без очереди, скорее всего, не удастся, однако выгодно иметь соседа, который сам производит электричество (использует солнечные батареи). Эксперт компании ESO рассказала Delfi о проекте стоимостью 150 млн. евро.

Представитель Energijos skirstymo operatorius (ESO) Аурелия Жидицките-Орвиде рассказала, кому в первую очередь установят "Умные" счетчики, как разобраться в их показаниях и можно ли отказаться от них или установить, кроме такого счетчика, обычный.

"Что касается самого счетчика, то главное, что он показывает - это данные о потреблении электричества. Если клиент пользуется тарифом одной зоны, то он будет показывать одно число, а если двумя - два. Кроме того, счетчик показывает класс точности, сертифицированный и обоснованный, показывает однофазный или трехфазный счетчик установлен. Эти данные сможет увидеть каждый пользователь", - сказала она.

"На счетчике клиент видит реальные показания на данный момент, а на своей странице - данные за минувший день. Клиент может установить фильтры: видеть потребление с точностью до часа или 15 минут. Есть графики, показывающие общее потребление за один день. Можно выбрать период неделю или несколько недель", - пояснила специалист.

На вопрос, как потребителю убедиться в том, что счетчик показывает и передает правильные показания, Жидицките-Орвиде ответила так:

"Важно напомнить, что счетчики сертифицированы, они прошли проверку, отвечают всем требованиям ЕС. Они произведены, проверены, есть подтверждение того, что они действуют правильно.

Второй момент: когда счетчики доставляют в Литву, они проходят проверку, если в партии находят определенное количество бракованных приборов, списывают всю партию.

Третий: после установки счетчика начинают поступать алгоритмы, они следят за данными, идет сравнение с прежним потреблением и его графиками на данном объекте. У нас есть алгоритмы, если счет за месяц вырос в 10 раз, наша система проверяет, точно ли все в порядке. Мы проверяем, видим, что счетчик работает хорошо, тогда говорим "все хорошо". Если есть подозрение, что что-то не так, проверяем дополнительно.

И четвертый: клиенты обращаются, жалуются, что не разбираются в показаниях, боятся, что счета выросли. Мы рекомендуем клиенту следить за потреблением: отключить оборудование, проверить, нет ли утечки во внутренней сети, посмотреть, может, он что-то еще подключил. Если и после этого клиент уверяет, что что-то не так, мы едем проверять счетчик".

На вопрос, может ли клиент параллельно установить второй счетчик, специалист ответила: "Иногда клиенты так делают. Но хочу отметить два момента: клиент может ставить контрольный счетчик, конечно, он не должен нарушать работу нашей сети. Но, такие контрольные счетчики - без метрологической проверки , где их клиенты берут, неясно, поэтому их показания не могут считаться надежными и использоваться в ходе выяснения спорных моментов".

"Но есть и сертифицированные счетчики. Я видела в одной группе, кажется в Дании их продают, они стоят дорого - 500 евро, у них есть сертификаты ЕС. Если клиент сам такой купит и правильно подключит, нам было бы интересно увидеть данные. А вообще, мы иногда так поступаем: если клиент не понимает показания, а внутри нет поломок, то мы иногда сами устанавливаем дополнительный счетчик", - рассказала Жидицките-Орвиде.

По данным на 13 января в Литве уже установлено 231 000 "умных" счетчиков.

"У нас амбициозные планы. В этом году мы запланировали установить 0,5 млн. счетчиков, значит к концу года из будет больше 700 000. До 2026 г. мы планируем установить 1,2 млн", - заметила представитель компании.

"У нас есть несколько приоритетов: во-первых, устанавливаем "умные" счетчики тем, кто хочет стать производящим электричество потребителем, плюс новым клиентам и инвалидам – инвалиды должны написать заявление. Кроме того, новые счетчики устанавливаем, если старые вышли из строя", - объяснила собеседница, кому такие счетчики устанавливают в первую очередь.

Кроме того, до 2026 г. такие счетчики установят всем клиентам, которые входят в первый этап либерализации, т.е. потребляют больше всего электроэнергии.

Клиентов об установке нового счетчика информируют с помощью смс-сообщений или звонка. Если клиент пользуется своей страницей на сайте ESO , то он получает сообщение через систему. Если счетчик находится на улице, клиента информирует о времени замены за 5 дней. При замене счетчика электричество отключают на 15 минут.

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