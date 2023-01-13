Эфир Delfi: о значении январских событий 1991 года в Вильнюсе с Владимиром Ярмоленко

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В пятницу Литва вспоминает трагические события 13 января и отмечает День защитников свободы. О значении этих событий в контексте развязанной Россией войны против Украины говорим с ученым, политиком и дипломатом, членом каунасской группы движения "Саюдис", сигнатарием (подписант) Акта о восстановлении независимости Литвы, депутат Верховного совета Литвы Владимиром Ярмоленко.

Ведущие: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов и Олег Ерофеев Начало трансляции в 13.00 Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!