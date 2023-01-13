Президент Литвы: 13 января – день триумфа нашего единства и свободы

Утром в День защитника свободы президент Гитанас Науседа, принимая участие в гражданской акции "Память жива, потому что свидетельствует", вместе с учащимися Антакальнисской гимназии Вильнюса зажег свечи единства, памяти и победы. Глава государства также принял участие в нетрадиционном уроке гражданственности "Зажжем костер свободы", цель которого – праздновать свободу Литвы и почтить память народных защитников, сообщается в пресс-релизе.

"Тридцать два года назад наступило наверняка похожее утро: пасмурное, холодное, неуютное. В тот раз оно было омрачено гибелью 14 наших героев, многие получили ранения. Наверное, многие из нас в тот день задавались вопросом – а что дальше? Неужели опять растопчут, неужели в очередной раз зло победит свет? Именно тогда, в те минуты и часы, и был дан ответ на вопрос: на этот раз не получится. В этот раз мы сильнее, потому что полны решимости, мы вместе, все как один. Мы готовы жертвовать всем, если потребуется – даже жизнью. Вот почему этот день является чрезвычайно важным. В тот день Литва возродилась, родилась, чтобы жить вечно", – в обращении к старшеклассникам сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что сегодня, видя зажженные памятные свечи в окнах по всей Литве, становится ясно, что мы не забыли героев 13 января, мы всегда будем помнить их, потому что их жертвы позволили нам проложить дорогу в будущее, говорится в пресс-релизе.

"Сегодня, видя множество лиц, молодых и не только, я понимаю, что свобода для всех нас— наивысшая ценность. Она дает возможность мечтать, возможность выбирать и осуществлять свои мечты. Давайте дорожить ею. Поможем сохранить ее и ставшему нам как никогда близким украинскому народу. Поверьте, он смотрит и на нас. На весь мир. И мир должен понять, что сегодня происходят чрезвычайно важные вещи, на фоне которых нельзя задумываться, на чью сторону встать. Мы должны оставаться на верной стороне истории и помочь Украине победить, потому что это будет и наша победа", – сказал глава государства.

По словам президента, сегодня, чествуя жертв 13 Января и погибших в борьбе украинцев, каждый из нас должен сказать себе: что бы ни случилось, мы сохраним свободу.

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