Выяснилось решение суда по делу Живиле Диавары

Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры прекратила расследование в отношении Живиле Диавары, которую подозревали в незаконном хранении небольшого количества психотропных веществ без цели их распространения. Расследование было начато в ноябре 2022 г.

Расследование проводили по 2 ч. 259 ст. УК ЛР. Оно было прекращено, поскольку прокурор освободил Диавару от уголовной ответственности и передал ее на поруки. Женщина признала свою вину и искренне сожалела о содеянном. Постановление прокурора утвердил Вильнюсский участковый суд.

21 ноября портал Delfi.lt сообщил, что была задержана создатель фабрики искусств Loftas, бывшая супруга исполнителя Виктораса Диавары, Живиле. Согласно источникам, ее задержали за наркотики.

Источники Delfi.lt информировали, что в руки полиции известная женщина попала 17 ноября 2022 г., около 22 часов. Во внутреннем дворике на ул. Швитригайлос, в Вильнюсе, полицейские заметили женщину, которая странно себя вела.

Стражи порядка решили ее проверить. Во время частичного осмотра вещей женщины (1979 г.р.) полиция обнаружила в ее сумочке металлическую коробочку с остатками наркотического вещества растительного происхождения и полиэтиленовый пакет с, вероятно, наркотическим веществом (возможно, речь идет о галлюциногенных грибах).

Женщина была задержана и закрыта в КПЗ. Ее отпустили домой около 10 ч. 18 ноября.

Было начато расследование по факту незаконного хранения наркотических или психотропных веществ.

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