Коронавирус в Литве: 230 новых случаев, скончались два человека

За минувшие сутки в Литве выявлено 230 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 65 человек, скончались два человека в возрасте 70-79 и 90-99 лет, сообщил Департамент статистики.

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9514 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 292 278. Сейчас болеют 6109 человек, в больницах заняты 104 койки для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 8 человек. За последние сутки в стационар переведено 12 человек.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 153,6.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 237.

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