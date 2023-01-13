Охотник незаконно убил лося - какой штраф его ждет

Инспекторы Департамента охраны природы получили информацию о том, что в канун Нового года в Шилутском районе мужчина незаконно убил лося. Только за нанесенный природе ущерб подозреваемому грозит штраф в размере больше 6700 евро.

За то, что во время загонной охоты в запрещенное время подозреваемый застрелил самца лося, начато административное дело.

Мужчине придется возместить нанесенный природе ущерб, заплатить штраф до 1800 евро, кроме того, у него конфискуют оружие, лишат права на охоту на 3-5 лет.

По закону охота на самцов лосей в Литве запрещена с 15 августа до 15 декабря, на самок - с 1 октября до 30 ноября, а на молодых лосей с 1 октября по 31 января. э

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