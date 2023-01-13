Природоохрана: незаконные петли для отлова животных не только подлежат конфискации, но и навлекут штраф в 860 евро

ELTA ru.DELFI.lt

Kilpa žvėrims Foto: Vilniaus RAAD nuotr.

Получив информацию о незаконных рыболовных снастях, хранимых в селе Эглишки Кретингского района, Клайпедские инспекторы природоохраны провели проверку. По словам должностных лиц, информация не подтвердилась, однако было обнаружено 5 петель для отлова диких животных, сообщается в пресс-релизе Департамента охраны окружающей среды.

"Отлов диких животных с помощью петель является крайне жестоким, так как тяжелораненое животное долго страдает, прежде чем погибнет, поэтому каждый установленный случай имеет особое значение для специалистов природоохраны", — говорит сотрудник Клайпедской инспекции по охране дикой природы Миндаугас Салис. Статьи по теме: Натуралист рассказал, могут ли в Литву вернуться бурые медведи Невероятная встреча: мужчина наткнулся на чрезвычайно редкого хищника За незаконно хранившиеся петли нарушителю грозит штраф до 860 евро с конфискацией 5 петель. Помимо этого, при осмотре хозяйственных построек были обнаружены три 5-литровые пластиковые емкости с жидкостью, пахнущей самогоном. Данная информация была передана сотрудникам полиции, которые начали досудебное расследование по факту обнаружения на месте происшествия 45 литров жидкости с запахом алкогольных напитков домашнего приготовления. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!