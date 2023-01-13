В Литве пройдут мероприятия в память о трагических событиях 13 января 1991 года

В пятницу Литва 32-ой раз отдает дань памяти трагическим событиям 13 Января и отмечает День защитников свободы.

Утром 13 января памятные мероприятия начнутся с традиционной гражданской акции "Память жива, потому что свидетельствует". В окнах домов, предприятий и школ вновь зажгутся свечи. На площади Независимости будут возложены цветы к памятнику Žinia, посвященному 11 Марта.

Позже памятное торжество переместится в исторический актовый зал 11 Марта в Сейме. В рамках памятного мероприятия выступят спикер Сейма В. Чмилите-Нильсен, защитник Парламента, депутат Сейма, бывший командующий армией А. Поцюс, свидетель событий 13 Января врач Р. Дауноравичюс и кадет Ю. Бекампис.

Основным акцентом мероприятия станет торжественная церемония вручения Премии свободы. Лауреатом Премии свободы 2022 года стал президент Украины Владимир Зеленский. Он планирует принять участие в торжествах дистанционно.

В 12.00 час. на площади Независимости будет поднят государственный флаг. Позднее памятное мероприятие в честь павших за свободу Литвы пройдет на столичном Антакальнисском кладбище, а вечером в базилике Святых Станислава и Владислава (в Кафедральном соборе) пройдет литургическая служба.

В Конституционном зале Сейма пройдет встреча представителей Комиссии по вопросам борьбы за свободу и исторической памяти государства, комитетов по здравоохранению, социальным вопросам и труду, Минздрава и Минсоцтруда с родственниками погибших и пострадавшими от агрессии Советского Союза в 1991 году.

Отмечая День защитников свободы ежегодными мероприятиями в Сейме и других местах Литвы, мы вспоминаем исторические моменты 1991 года, показавшие единство и самоотверженность литовского народа, и чтим память павших за восстановление Независимости государства.

В этом году памятное торжество по случаю Дня защитников свободы вернулось в парламентский зал 11 Марта, так как в прошлом году из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 мероприятия проводились на открытых площадках. На площади Независимости также прошло вручение Премии свободы 2021 г.

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